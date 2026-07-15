Во Франции ввели ограничения на использование воды

Во Франции введены ограничения на использование воды на фоне беспрецедентной засухи.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр экологического перехода Моника Барбю.

Она отметила, что меры уже действуют практически на всей территории материковой части страны.

По ее словам, частичные или полные ограничения введены в 99 департаментах, при этом в 43 из них ситуация с водными ресурсами оценивается как кризисная.