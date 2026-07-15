У автовокзала в Баку загорелся бензовоз

Возле Бакинского международного автовокзального комплекса произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего топливо.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, после поступления информации на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

Благодаря быстрому вмешательству пожарных возгорание в кабине автомобиля марки Mercedes, в прицепе которого находилось 31 тонна дизельного топлива, удалось ликвидировать в короткие сроки. Пожар не допустили до распространения на топливный бак, что позволило избежать серьезных последствий.

В результате происшествия сгорела кабина автомобиля.

Пострадавших нет.

Топливная цистерна с находившимся в ней горючим была защищена от воздействия огня.