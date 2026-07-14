Экстремальная жара в Германии прервалась сильнейшим градом

Экстремальная жара на северо-востоке Германии прервалась сильнейшим градом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

На видео обстановка в одном из городов земли Мекленбург-Передняя Померания.

Представляем вашему вниманию данное видео: