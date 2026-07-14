https://news.day.az/world/1847898.html Экстремальная жара в Германии прервалась сильнейшим градом - ВИДЕО Экстремальная жара на северо-востоке Германии прервалась сильнейшим градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. На видео обстановка в одном из городов земли Мекленбург-Передняя Померания. Представляем вашему вниманию данное видео:
Экстремальная жара в Германии прервалась сильнейшим градом - ВИДЕО
Экстремальная жара на северо-востоке Германии прервалась сильнейшим градом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
На видео обстановка в одном из городов земли Мекленбург-Передняя Померания.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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