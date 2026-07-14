Юсуф Озхан подчеркнул важность подготовки журналистов к работе в условиях кризисов

Освещение кризисов и стихийных бедствий требует от журналистов не только профессиональных навыков, но и серьезной психологической и физической подготовки.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя правления и главный редактор турецкого агентства "Анадолу" Юсуф Озхан, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, передает Day.Az.

"Освещать кризисы, разрушения и стихийные бедствия - чрезвычайно сложная работа. После землетрясения десятки наших журналистов, операторов и фотографов были направлены в пострадавшие районы, где они в течение месяца работали в крайне тяжелых условиях. Они сталкивались не только с профессиональными трудностями, но и с серьезными эмоциональными переживаниями, недосыпанием и разлукой с семьями. Руководство редакций должно понимать, что забота о журналистах является такой же важной частью работы, как и подготовка материалов", - сказал Озхан.

По его словам, сами журналисты становятся частью истории, которую рассказывают миру.

"История журналиста также является частью происходящего, потому что именно они делают возможным оперативное информирование людей. Благодаря самоотверженной работе наших сотрудников первые кадры из пострадавшего Хатая были переданы в редакцию уже в ночь после землетрясения, несмотря на отсутствие интернета и разрушенную инфраструктуру. Ради передачи материалов фотографам приходилось выезжать за десятки километров из города, чтобы найти связь", - отметил он.

Озхан подчеркнул, что подобные ситуации еще раз демонстрируют важность поддержки журналистов, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций, и их роль в своевременном информировании мировой общественности.