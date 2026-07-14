Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне

Сегодня азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Глава государства отметил, что взаимные визиты наглядно демонстрируют это.