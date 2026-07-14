https://news.day.az/officialchronicle/1847856.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне - ВИДЕО Сегодня азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини. Глава государства отметил, что взаимные визиты наглядно демонстрируют это.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне - ВИДЕО
Сегодня азербайджано-словацкие политические связи находятся на очень высоком уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Глава государства отметил, что взаимные визиты наглядно демонстрируют это.
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