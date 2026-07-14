Хикмет Гаджиев отметил роль медиареформ в развитии медиаграмотности в Азербайджане

Медиареформы в Азербайджане направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, развитие медиаграмотности и усиление устойчивости к дезинформации.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в рамках второго дня IV Шушинского глобального медиафорума, передает Day.Az.

"В последние годы Азербайджан осуществил комплексную модернизацию медиаландшафта. Эти реформы направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, внедрение более высоких этических стандартов, развитие медиаграмотности и помощь исследовательскому сектору в адаптации к стремительным технологическим изменениям", - сказал он.

По словам Х.Гаджиева, медиареформа заключается не только в законодательных изменениях, но и в создании устойчивых институтов, инвестициях в журналистов, повышении устойчивости к дезинформации и укреплении общественного доверия.

"Азербайджан регулярно становится объектом международных кампаний по дезинформации", - отметил он, добавив, что правительства, СМИ, технологические компании, академическое сообщество и гражданское общество несут совместную ответственность за формирование информационной среды, основанной на точности, прозрачности и подотчетности.

Он подчеркнул, что сотрудничество между различными заинтересованными сторонами остается важнейшим условием для создания более надежной и ответственной глобальной медиасистемы.