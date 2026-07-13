Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – надежный партнер, предсказуемый поставщик

Мы уже поставляем трубопроводный газ в 16 стран. В этом отношении мы занимаем первое место в мире, и эти мощности будут расширяться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Мы также ведем переговоры с несколькими членами Европейского Союза. Ведутся переговоры как о начале поставок, так и об увеличении их объемов, и мы получили соответствующие запросы. Сегодня роль Азербайджана в качестве надежного партнера, предсказуемого и альтернативного поставщика стала более важной, чем десять лет назад", - добавил глава государства.