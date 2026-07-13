https://news.day.az/officialchronicle/1847565.html Президент Ильхам Алиев: Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана - ВИДЕО Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана. Его видение развития региона заключалось в том, что он должен быть раздроблен, погряз в конфликтах, и в нем должна царить конфронтация. Конечно, в таких условиях легче достигать поставленных целей.
Президент Ильхам Алиев: Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана - ВИДЕО
Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана. Его видение развития региона заключалось в том, что он должен быть раздроблен, погряз в конфликтах, и в нем должна царить конфронтация. Конечно, в таких условиях легче достигать поставленных целей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Но у господина Трампа иной характер. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. Сегодня мир уже установлен, что создает новые возможности", - отметил глава государства.
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