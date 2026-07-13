Президент Ильхам Алиев: «Бакинская инициативная группа» – одна из наиболее эффективных неправительственных организаций, которая вынесла проблему колониализма на глобальную повестку дня
Президент Ильхам Алиев выступил на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме, рассказав о колониальных тенденциях в мире и деятельности "Бакинской инициативной группы" в этом направлении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, отметил, что правительство Азербайджана уже обвиняется во вмешательстве во внутренние дела Франции. "Мы не занимаемся этим. Мы считаем, что права человека - это универсальная проблема. "Бакинская инициативная группа", пожалуй, сегодня является одной из самых эффективных неправительственных организаций, которая вынесла эту проблему (колониализм - прим. ред.) на глобальную повестку дня", - добавил президент.
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