Президент Ильхам Алиев: «Бакинская инициативная группа» – одна из наиболее эффективных неправительственных организаций, которая вынесла проблему колониализма на глобальную повестку дня

Президент Ильхам Алиев выступил на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме, рассказав о колониальных тенденциях в мире и деятельности "Бакинской инициативной группы" в этом направлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, отметил, что правительство Азербайджана уже обвиняется во вмешательстве во внутренние дела Франции. "Мы не занимаемся этим. Мы считаем, что права человека - это универсальная проблема. "Бакинская инициативная группа", пожалуй, сегодня является одной из самых эффективных неправительственных организаций, которая вынесла эту проблему (колониализм - прим. ред.) на глобальную повестку дня", - добавил президент.