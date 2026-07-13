Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами

Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий. Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"К сожалению, сегодня мы не наблюдаем особой солидарности. Наоборот, мы видим, что напряженность растет, звучат взаимные обвинения", - отметил глава государства.