https://news.day.az/officialchronicle/1847540.html Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами - ВИДЕО Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий. Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами - ВИДЕО
Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий. Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"К сожалению, сегодня мы не наблюдаем особой солидарности. Наоборот, мы видим, что напряженность растет, звучат взаимные обвинения", - отметил глава государства.
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