https://news.day.az/officialchronicle/1847575.html Президент Ильхам Алиев: К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны - ВИДЕО К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. Мы не читаем об этом в книгах - мы видим это в реальной жизни. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны - ВИДЕО
К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. Мы не читаем об этом в книгах - мы видим это в реальной жизни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Подчеркнув, что в повестке дня Азербайджана еще много вопросов, глава государства отметил: "Одним словом, мы должны расширять наши возможности, укреплять нашу оборону, отстаивать наши национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран".
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