Президент Ильхам Алиев: К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны

К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. Мы не читаем об этом в книгах - мы видим это в реальной жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Подчеркнув, что в повестке дня Азербайджана еще много вопросов, глава государства отметил: "Одним словом, мы должны расширять наши возможности, укреплять нашу оборону, отстаивать наши национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран".