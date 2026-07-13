Трагедия в Бангкоке: крупный пожар унес десятки жизней

По меньшей мере 27 человек погибли, еще 63 получили ранения в результате крупного пожара, вспыхнувшего в одном из ресторанов Бангкока.

Как передает Day.Az, трагедия произошла в районе Чатучак на севере тайской столицы, недалеко от знаменитого одноименного рынка. По предварительным данным, перед началом пожара в заведении произошел взрыв. Его причины устанавливаются.

По словам очевидцев, охваченные огнем посетители в панике выбегали на улицу, а густой едкий дым быстро распространился по окрестностям. Многие получили отравление продуктами горения.

На месте происшествия работают пожарные, медики и другие экстренные службы. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

Информация о наличии среди погибших или пострадавших иностранных граждан, в том числе россиян, официально пока не подтверждена.