https://news.day.az/unusual/1847473.html Редкий взрыв на Юпитере попал на камеру - ВИДЕО На Юпитере зафиксирован редкий взрыв, вызванный столкновением планеты с космическим объектом. Как передает Day.Az, необычное явление удалось запечатлеть на видео.
Редкий взрыв на Юпитере попал на камеру - ВИДЕО
На Юпитере зафиксирован редкий взрыв, вызванный столкновением планеты с космическим объектом.
Как передает Day.Az, необычное явление удалось запечатлеть на видео.
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