https://news.day.az/world/1847476.html Бизон напал на туриста в Йеллоустонском парке - ВИДЕО В американском Йеллоустонском национальном парке бизон атаковал туриста и подбросил его почти на три метра в воздух. Как передает Day.Az, мужчина сначала фотографировал животное с безопасного расстояния. Однако спустя некоторое время бизон неожиданно проявил агрессию и бросился на туриста.
Бизон напал на туриста в Йеллоустонском парке - ВИДЕО
В американском Йеллоустонском национальном парке бизон атаковал туриста и подбросил его почти на три метра в воздух.
Как передает Day.Az, мужчина сначала фотографировал животное с безопасного расстояния. Однако спустя некоторое время бизон неожиданно проявил агрессию и бросился на туриста.
Мощным ударом животное подбросило мужчину почти на три метра. Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео.
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