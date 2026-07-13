Бизон напал на туриста в Йеллоустонском парке

В американском Йеллоустонском национальном парке бизон атаковал туриста и подбросил его почти на три метра в воздух.

Как передает Day.Az, мужчина сначала фотографировал животное с безопасного расстояния. Однако спустя некоторое время бизон неожиданно проявил агрессию и бросился на туриста.

Мощным ударом животное подбросило мужчину почти на три метра. Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео.