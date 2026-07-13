https://news.day.az/sport/1847475.html Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Кубка Европы Азербайджанский дзюдоист Фархад Гулиев стал серебряным призером Кубка Европы среди кадетов, который прошел в турецком городе Измит. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, одержав победы над представителями Казахстана, Турции и Грузии.
Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Кубка Европы
Азербайджанский дзюдоист Фархад Гулиев стал серебряным призером Кубка Европы среди кадетов, который прошел в турецком городе Измит.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, одержав победы над представителями Казахстана, Турции и Грузии.
В полуфинале Гулиев оказался сильнее еще одного дзюдоиста из Турции и вышел в финал соревнований.
В решающей схватке азербайджанец уступил сопернику лишь в дополнительное время и завоевал серебряную медаль Кубка Европы.
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