https://news.day.az/world/1847485.html В Иране прогремела серия взрывов на фоне новых ударов США В нескольких районах Ирана прогремела серия взрывов на фоне новой волны ударов, нанесенных США, передает Day.Az. Как сообщает агентство Mehr, взрывы были зафиксированы в районах городов Хондаб, Ахваз, Бехбехан, Дизфуль, Омидийе и Бендер-Махшехр.
В Иране прогремела серия взрывов на фоне новых ударов США
В нескольких районах Ирана прогремела серия взрывов на фоне новой волны ударов, нанесенных США, передает Day.Az.
Как сообщает агентство Mehr, взрывы были зафиксированы в районах городов Хондаб, Ахваз, Бехбехан, Дизфуль, Омидийе и Бендер-Махшехр.
В свою очередь, иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что в результате обстрела была повреждена вышка связи в окрестностях города Сирик на юге страны.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по Ирану.
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