В Иране прогремела серия взрывов на фоне новых ударов США

В нескольких районах Ирана прогремела серия взрывов на фоне новой волны ударов, нанесенных США, передает Day.Az.

Как сообщает агентство Mehr, взрывы были зафиксированы в районах городов Хондаб, Ахваз, Бехбехан, Дизфуль, Омидийе и Бендер-Махшехр.

В свою очередь, иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что в результате обстрела была повреждена вышка связи в окрестностях города Сирик на юге страны.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по Ирану.