Сборная Азербайджана по вольной борьбе U-20 установила два исторических рекорда на чемпионате Европы

Молодежная сборная Азербайджана по вольной борьбе (до 20 лет) добилась исторического успеха на чемпионате Европы, который прошел в столице Северной Македонии - Скопье. Наша команда завоевала в общей сложности восемь наград: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на İdman.Biz.

Этот триумф позволил азербайджанским борцам обновить сразу два исторических рекорда - по общему количеству завоеванных медалей и по сумме набранных очков за всю историю выступлений молодежной команды. Набрав 170 очков, сборная Азербайджана заняла почетное второе место в общекомандном зачете, уступив лишь России (194 очка) и уверенно опередив Армению, которая с 118 очками замкнула тройку лидеров.

Под руководством старшего тренера Ашрафа Алиева и тренеров Ровшана Гаджиева, Назима Алиджанова и Асгархана Новрузова высшие награды европейского первенства завоевали Гаджи Керимов (весовая категория до 70 кг) и Юсиф Дурсунов (до 125 кг), поднявшиеся на первую ступень пьедестала почета.

Серебряными призерами чемпионата стали Джамал Аббасов (до 61 кг) и Нурлан Агазаде (до 74 кг). Обладателями бронзовых медалей континентального турнира в Скопье стали Мухаммед Исмаилов (до 57 кг), Башир Вердиев (до 65 кг), Магомед Аббасзаде (до 86 кг) и Фархад Сулейманлы (до 97 кг).