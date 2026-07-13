США заявили об уничтожении иранских ракеты и дрона
Американские военные перехватили и уничтожили иранский беспилотник и крылатую ракету, запущенные в направлении Ормузского пролива.
Об этом в эфире телеканала CNN сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс, передает Day.Az.
По его словам, около часа назад подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыли огонь в направлении судоходного фарватера, используемого коммерческими судами.
Представитель CENTCOM заявил, что в ответ американские силы успешно перехватили и уничтожили обе цели - крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат.
Официального комментария иранской стороны по поводу заявления американского командования на данный момент не поступало.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре