Масштабное наводнение в Бангладеш: десятки погибших

По меньшей мере 51 человек погиб, еще 39 получили ранения в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш, передает Day.Az.

Как сообщает Business Standard, сильные осадки привели к разливу рек и сходу оползней сразу в семи регионах страны.

По данным издания, стихия затронула более миллиона человек. Многие населенные пункты оказались подтоплены, нарушено транспортное сообщение, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.