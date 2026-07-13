https://news.day.az/world/1847478.html Масштабное наводнение в Бангладеш: десятки погибших - ВИДЕО По меньшей мере 51 человек погиб, еще 39 получили ранения в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш, передает Day.Az. Как сообщает Business Standard, сильные осадки привели к разливу рек и сходу оползней сразу в семи регионах страны. По данным издания, стихия затронула более миллиона человек.
Масштабное наводнение в Бангладеш: десятки погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 51 человек погиб, еще 39 получили ранения в результате масштабных наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш, передает Day.Az.
Как сообщает Business Standard, сильные осадки привели к разливу рек и сходу оползней сразу в семи регионах страны.
По данным издания, стихия затронула более миллиона человек. Многие населенные пункты оказались подтоплены, нарушено транспортное сообщение, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
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