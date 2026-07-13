Баку-Братислава: партнерство, выходящее за рамки дипломатии

Автор: Акпер Гасанов

Стартующий 13 июля визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан является логичным продолжением стремительно развивающегося диалога между Баку и Братиславой, который за последние годы приобрел устойчивый, многослойный и во многом ценностный характер.

Особое значение визиту придает тот факт, что он следует за первым в истории официальным визитом Президента Азербайджана в Словакию, состоявшимся в декабре прошлого года. Тогда был заложен фундамент для качественно нового этапа двусторонних отношений. Сегодня же речь идет уже не о намерениях, а о практическом наполнении партнерства конкретными проектами, инициативами и политическими сигналами.

Важным элементом укрепления связей стал визит в мае текущего года председателя Национального совета Словакии Рихарда Раши в Азербайджан. Этот визит продемонстрировал высокий уровень межпарламентского взаимодействия между двумя странами, что особенно важно в условиях современной международной турбулентности.

Примечательно, что Раши не ограничился формальными встречами в Баку. Он дважды посещал освобожденные территории Азербайджана в Карабахском экономическом регионе. Эти поездки стали свидетельством реального интереса Словакии к процессу восстановления региона. Они позволили словацкой стороне на месте оценить масштабы разрушений и перспективы развития, а также определить возможные направления участия в восстановительных проектах.

В итоге роль Словакии в восстановлении освобожденных территорий постепенно становится все более заметной. Одним из ключевых проектов является инициатива "умного села", реализуемая в селе Баш Гарвенд Агдамского района. Участие словацких специалистов в этом проекте демонстрирует высокий уровень доверия и взаимодополняемость ресурсов двух стран. Европейские технологические подходы сочетаются здесь с азербайджанскими инвестиционными возможностями, создавая модель, которая может быть тиражирована и в других постконфликтных регионах.

Этот проект имеет не только экономическое, но и серьезное имиджевое значение. Он показывает, что восстановление территорий может происходить на основе современных стандартов устойчивого развития, цифровизации и энергоэффективности. Для Словакии участие в таких инициативах - это возможность укрепить свои позиции как технологического партнера, а для Азербайджана - возможность привлечь передовой европейский опыт.

Не менее важным аспектом азербайджано-словацких отношений является совпадение подходов к вопросам суверенитета и внешнего вмешательства. В последние годы это проявилось особенно отчетливо. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто поддержал позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в его полемике с Европарламентом.

Такой шаг стал редким примером внутри ЕС, когда страна - член Евросоюза демонстрирует самостоятельность в оценке внешнеполитических процессов и не следует безусловно общей линии Брюсселя. Эта позиция Братиславы усилила политическую ценность партнерства с Азербайджаном. Речь идет уже не только о прагматическом сотрудничестве, но и о совпадении базовых принципов: уважении к государственному суверенитету, неприятии внешнего давления и стремлении к многовекторной политике.

Кроме того, Азербайджан сегодня играет ключевую роль в диверсификации поставок газа в Европу. Для Словакии, которая активно ищет альтернативные источники энергоресурсов, сотрудничество с Баку приобретает стратегическое значение. В рамках визита Пеллегрини энергетическая тематика займет центральное место.

Однако она не ограничивается только поставками газа. Речь идет о более широком взаимодействии - от развития инфраструктуры до участия словацких компаний в промышленных и технологических проектах на территории Азербайджана. Дополнительный импульс этому направлению придаст словацко-азербайджанский бизнес-форум в Баку. Он станет площадкой для установления прямых контактов между предпринимателями, обсуждения инвестиционных возможностей и продвижения словацких компаний на азербайджанском рынке.

Отдельного внимания заслуживает военно-техническое взаимодействие между двумя странами. Оно развивается на взаимовыгодной основе и включает обмен технологиями, опытом и продукцией оборонной промышленности. Словакия, обладая развитым оборонным сектором, выступает для Азербайджана важным партнером в модернизации и диверсификации военно-технических ресурсов. В свою очередь, Азербайджан предоставляет возможности для расширения рынков и реализации совместных проектов.

Учитывая все это, неудивительно, что программа визита Пеллегрини является очень насыщенной. Она включает в себя посещение Агдамского района, участие в закладке школы имени Милана Растислава Штефаника, встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и представителями религиозных общин. Все это формирует многослойную повестку, в которой сочетаются политика, экономика и гуманитарное измерение. И это подчеркивает, что отношения между нашими странами выходят за рамки узкопрагматического сотрудничества и приобретают человеческое, культурное измерение.

Да, на сегодняшний день азербайджано-словацкий диалог уже трудно назвать просто двусторонними отношениями. Он приобрел черты ценностного, всестороннего партнерства, в котором сочетаются политическая близость, экономический расчет и совместные проекты развития. Вот и предстоящий визит Президента Словакии Петера Пеллегрини может придать сотрудничеству дополнительный импульс, расширить его географию и углубить содержание.