Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше с участием Президента Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире

Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше на тему "Миссия СМИ в продвижении мира: восстановление правды и укрепление доверия" с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщает Day.Az, прямую трансляцию открытия можно будет посмотреть на телеканалах AZTV и CBC, а также на официальных страницах Президента Азербайджана в социальных сетях.