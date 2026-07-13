https://news.day.az/officialchronicle/1847487.html Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше с участием Президента Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше на тему "Миссия СМИ в продвижении мира: восстановление правды и укрепление доверия" с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире.
Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше с участием Президента Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире
Открытие IV Глобального медиафорума в Шуше на тему "Миссия СМИ в продвижении мира: восстановление правды и укрепление доверия" с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире.
Как сообщает Day.Az, прямую трансляцию открытия можно будет посмотреть на телеканалах AZTV и CBC, а также на официальных страницах Президента Азербайджана в социальных сетях.
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