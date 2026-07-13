https://news.day.az/officialchronicle/1847495.html Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума рассказал о цели проведения мероприятия.
Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума
Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума рассказал, в частности, о цели проведения мероприятия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха".
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