Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума

Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума рассказал, в частности, о цели проведения мероприятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха".