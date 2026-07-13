https://news.day.az/sport/1847489.html Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на ЧМ Сборная Англии одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года и повторила собственный рекорд по количеству голов, забитых на одном мундиале.
Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на ЧМ
Сборная Англии одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года и повторила собственный рекорд по количеству голов, забитых на одном мундиале.
Как передает Day.Az со ссылкой на Squawka, после этой встречи в активе английской команды стало 13 забитых мячей - столько же она забила на чемпионате мира 2022 года в Катаре, что является лучшим показателем в истории сборной на мировых первенствах.
В полуфинале команда Томаса Тухеля сыграет с Аргентиной. Матч состоится 15 июля.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня.
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