Президент Ильхам Алиев: Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество

Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество, на решение вопросов, вызывающих обеспокоенность наших соседей, включая и те, которые касаются нас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Разумеется, с этой точки зрения мы стремимся создать ту же атмосферу, которая царит на медиафоруме в Шуше, в том числе и среди многочисленных международных участников", - добавил глава государства.