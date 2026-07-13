https://news.day.az/officialchronicle/1847504.html Президент Ильхам Алиев: Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество, на решение вопросов, вызывающих обеспокоенность наших соседей, включая и те, которые касаются нас. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество
Проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество, на решение вопросов, вызывающих обеспокоенность наших соседей, включая и те, которые касаются нас.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Разумеется, с этой точки зрения мы стремимся создать ту же атмосферу, которая царит на медиафоруме в Шуше, в том числе и среди многочисленных международных участников", - добавил глава государства.
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