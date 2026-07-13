https://news.day.az/officialchronicle/1847522.html Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией
Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре