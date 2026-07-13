Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией

Президент Трамп и его команда сформировали такую основу, которая сделала возможным мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

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