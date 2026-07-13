https://news.day.az/officialchronicle/1847543.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы
Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Новость обновляется
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