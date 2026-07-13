https://news.day.az/officialchronicle/1847573.html Президент Ильхам Алиев: Наша главная задача сегодня - восстановление Карабаха - ВИДЕО Безусловно, сегодня нашей главной задачей является обеспечение устойчивого развития, восстановление и реконструкция Карабаха, а также завершение проектов, результатом которых станет запуск новых транспортных маршрутов.
Президент Ильхам Алиев: Наша главная задача сегодня - восстановление Карабаха - ВИДЕО
Безусловно, сегодня нашей главной задачей является обеспечение устойчивого развития, восстановление и реконструкция Карабаха, а также завершение проектов, результатом которых станет запуск новых транспортных маршрутов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Глава государства добавил, что в повестку дня Азербайджана также входят цифровая трансформация и развитие искусственного интеллекта.
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