https://news.day.az/officialchronicle/1847524.html

Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит

Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.