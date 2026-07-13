https://news.day.az/officialchronicle/1847524.html Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит
Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Мы не хотим вступать в конфронтацию, особенно когда речь идет о регулярных нападках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента на Азербайджан. Повторяю: они предпринимают против нас необоснованные шаги. Можно сказать, это какая-то одержимость с их стороны", - подчеркнул глава государства.
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