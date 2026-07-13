Выяснилось, что Жозеп Боррель поддерживал отношения с некоторыми коррумпированными лицами, в том числе с бывшим судьей Международного суда господином Окампо. Оказалось, что он финансировался со стороны российско-армянского олигарха, который в настоящее время находится под домашним арестом в Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"В составе Европейской комиссии действовала крупная антиазербайджанская группа, и мы надеемся, что господин Боррель окончательно ушел из политики. С тех пор наши отношения начали налаживаться. В частности, мы увидели, что существует острая необходимость во взаимном перезапуске этих отношений, и мы поддержали эту инициативу", - заявил глава государства.