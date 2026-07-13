907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана. Это произошло в 1992 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Акт о поддержке свободы" был принят Конгрессом США с целью оказания финансовой помощи странам, обретшим независимость после распада Советского Союза. Однако 907-я поправка была внесена сенаторами, поддерживающими Армению. Кстати, одним из них был и Президент Байден; в то время он был сенатором. Вероятно, именно поэтому мы столкнулись со столькими трудностями при администрации Байдена", - отметил глава государства.