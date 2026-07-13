Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке

В настоящее время мы работаем над расширением инфраструктуры транспортной связности. Ведь мы не ожидали, что в последнее время важность нашего географического положения так сильно возрастет. Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что у Азербайджана сложились хорошие отношения как с Центральной Азией, так и с Грузией, Турцией и Европой. "Чтобы объединить их всех, нам, конечно же, пришлось предпринять множество шагов для обеспечения эффективности этих коридоров", - добавил Президент.