Президент Ильхам Алиев: Мы не знаем двух других государств в мире, которые были бы так близки друг к другу, как Азербайджан и Турция

Турция и Азербайджан - две страны, население которых ближе друг к другу по сравнению с остальными странами мира. Только взгляните на уровень сотрудничества, политические, экономические, энергетические и транспортные связи, а также отношения между людьми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Мы не знаем двух других государств в мире, которые были бы так близки друг к другу, так поддерживали друг друга и так дружили друг с другом. Это огромное богатство наших народов, и вместе мы сильнее", - добавил глава государства.