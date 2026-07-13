https://news.day.az/officialchronicle/1847493.html Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время
Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.
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