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Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время

Мы не ожидали, что наша география окажется столь востребованной в последнее время. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется