https://news.day.az/officialchronicle/1847515.html Президент Ильхам Алиев: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.
Президент Ильхам Алиев: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах
На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Что касается отношений с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, то между ними существует очень большая разница. У нас были разные отношения с Европейской комиссией. В период, когда у руля европейской дипломатии стоял господин Боррель, отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах".
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