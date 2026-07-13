Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится и даже уже стал средней державой

Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы", - заявил глава государства.