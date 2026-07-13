Президент Ильхам Алиев: Трамп — миролюбивый человек, способный принести мир

Однако подход Президента Трампа был иным; он - миролюбивый человек, способный принести мир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Как он и сам неоднократно отмечал, Президент Трамп положил конец восьми конфликтам в различных уголках мира. Такой у него характер, таково его видение и такова его политика. Что касается нашего вопроса (конфликта с Арменией - прим. ред.), то и здесь он сыграл очень важную роль. Поскольку, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров, именно Президент Трамп и его команда создали условия, которые сделали мир возможным".