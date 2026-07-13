https://news.day.az/officialchronicle/1847546.html Президент Ильхам Алиев: Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности - ВИДЕО Мы являемся свидетелями войн в разных частях мира. Они происходят не только в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что вызывает разочарование. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности - ВИДЕО
Мы являемся свидетелями войн в разных частях мира. Они происходят не только в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что вызывает разочарование.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности. Иными словами, чем выше будет уровень солидарности и взаимопонимания, тем меньше будет трудностей", - подчеркнул глава государства.
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