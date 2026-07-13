Азербайджанские гребцы завоевали 18 медалей на турнире в Грузии

Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей на международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, прошедшей в грузинском Поти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, в активе команды 10 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали, что позволило ей занять второе место в общекомандном зачете.

В соревнованиях по гребле на байдарках Иван Воробьянский завоевал три "золота" на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночке. Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе выиграли золотые медали в двойках на дистанциях 200 и 500 метров. Кроме того, Ахмедов завоевал "серебро" на дистанции 200 метров в одиночке, а Гагнидзе стал серебряным призером на дистанции 500 метров. Эльмир Тарвердиев и Мустафа Велизаде завоевали золотые медали в двойках на дистанциях 500 и 1000 метров.

В соревнованиях по гребле на каноэ Фахри Садыглы и Вагиф Мустафазаде выиграли серебряные медали на дистанциях 200 и 500 метров в двойках. Садыглы также завоевал "серебро" в одиночке на дистанции 200 метров, а Мустафазаде стал обладателем двух "бронз" на дистанциях 200 и 1000 метров.

В соревнованиях по академической гребле азербайджанские спортсмены выиграли все свои заезды. Сабит Абдуллаев и Магомед Гасанов победили в одиночках на дистанции 1500 метров в своих возрастных категориях, а Исабала Дадашзаде и Исмаил Ширинов стали лучшими в двойках.

Еще одну "бронзу" в эстафете завоевали Фахри Садыглы, Рустам Аскеров и Вагиф Мустафазаде.