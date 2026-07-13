Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро Якову Милатовичу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и народу Монтенегро сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 13 Июля - Дня государственности.

Укрепление основанных на добрых традициях межгосударственных отношений между Азербайджаном и Монтенегро, нашего партнерства, построенного на взаимопонимании и уважении, вызывает удовлетворение. Высокий уровень политических отношений создает хорошую основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех областях, в частности в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах.

Верю, что в интересах дружественных народов мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Монтенегро, расширению нашего взаимодействия.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - благополучия и процветания".