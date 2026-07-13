https://news.day.az/officialchronicle/1847578.html Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы на наших границах в ближайшее время воцарился мир - ВИДЕО Мы хотим, чтобы в ближайшее время наступил мир как к северу, так и к югу от наших границ. Однако этот мир должен быть справедливым и основанным на нормах международного права. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы на наших границах в ближайшее время воцарился мир - ВИДЕО
Мы хотим, чтобы в ближайшее время наступил мир как к северу, так и к югу от наших границ. Однако этот мир должен быть справедливым и основанным на нормах международного права.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Глава государства подчеркнул, что мир не должен основываться исключительно на чьих-то претензиях или повестке дня какой-либо одной стороны. "Международное право является универсальной платформой для установления мира. В ходе конфликта с Арменией мы всегда выступали в защиту международного права", - добавил глава государства.
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