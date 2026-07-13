https://news.day.az/officialchronicle/1847555.html Президент Ильхам Алиев: Мы начали поставки газа в Сирию, откуда можем поставлять газ и в соседние страны - ВИДЕО Мы поставляем газ на рынки, о которых в предыдущие годы и думать не могли, например, в Сирию. Из Сирии мы также можем поставлять газ в соседние страны, где также существует большой спрос на газ.
Президент Ильхам Алиев: Мы начали поставки газа в Сирию, откуда можем поставлять газ и в соседние страны - ВИДЕО
Мы поставляем газ на рынки, о которых в предыдущие годы и думать не могли, например, в Сирию. Из Сирии мы также можем поставлять газ в соседние страны, где также существует большой спрос на газ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"В наших контактах с европейскими партнёрами мы доносим до их сведения, что нам нужны долгосрочные контракты и что необходимо совместными усилиями расширять существующую газотранспортную систему", - отметил глава государства.
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