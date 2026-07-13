Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор – важный проект

Они (руководство США - прим. ред.) поняли, что Зангезурский коридор - важный проект, поскольку он соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Они работали очень эффективно, сумев объяснить Армении, что этот мир нужен и самой Армении. Конечно же, во время исторической встречи в Белом доме Президент Трамп вместе со мной и Премьер-министром Армении подписал совместное заявление. В то же время министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение", - подчеркнул глава государства.