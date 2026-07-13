https://news.day.az/officialchronicle/1847496.html Президент Ильхам Алиев: Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности, а в течение последних десяти лет эта работа ведется еще активнее. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности
Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности, а в течение последних десяти лет эта работа ведется еще активнее.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Используя наши географические преимущества, мы прилагаем усилия для создания реальной платформы для многонационального сотрудничества", - отметил глава государства.
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