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Президент Ильхам Алиев об отношениях с ПАСЕ и Европарламентом: Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они

Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они. Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется