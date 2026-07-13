https://news.day.az/officialchronicle/1847507.html Президент Ильхам Алиев об отношениях с ПАСЕ и Европарламентом: Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они. Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев об отношениях с ПАСЕ и Европарламентом: Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они
Мы готовы к нормализации, но первый шаг должны сделать они.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
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