На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев поднял вопрос о полной отмене 907-й поправки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение в Белом доме при участии Президента Трампа. После этого Азербайджан в одностороннем порядке полностью снял ограничения в отношении Армении". Президент заявил, что из России, Казахстана и других стран в Армению было доставлено более 40 тыс. тонн различных грузов. Сам Азербайджан начал поставлять в Армению нефтепродукты. К настоящему моменту в страну уже доставлено более 10 тыс. тонн. В то время как многие страны, особенно в настоящее время, испытывают трудности с доступом к источникам топлива, Армения полагается на такой надежный источник, как Азербайджан. В противном случае ей пришлось бы искать бензин и дизельное топливо в других частях мира. Все это свидетельствует о том, что данная поправка полностью устарела и должна быть полностью отменена.