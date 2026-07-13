https://news.day.az/officialchronicle/1847551.html Президент Ильхам Алиев: Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии - ВИДЕО С этого года мы уже начали экспорт газа в Австрию и Германию. Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Президент Ильхам Алиев: Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии - ВИДЕО
С этого года мы уже начали экспорт газа в Австрию и Германию. Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
По словам главы государства, европейский рынок является рынком премиум-класса; там предлагаются самые выгодные цены, и, конечно же, Азербайджан заинтересован в расширении собственных возможностей на этом рынке.
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