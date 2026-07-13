Президент Ильхам Алиев: Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии

С этого года мы уже начали экспорт газа в Австрию и Германию. Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам главы государства, европейский рынок является рынком премиум-класса; там предлагаются самые выгодные цены, и, конечно же, Азербайджан заинтересован в расширении собственных возможностей на этом рынке.