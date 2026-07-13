В Иране заявили о кризисе меморандума с США

Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, подписанному с Вашингтон ом, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат охарактеризовал состояние меморандума с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисное.

Багаи добавил, что никто не может обвинить Иран в нарушении обязательств по соглашению. По его словам, во всех случаях обязательства Тегерана и Вашингтона четко определены, документально подтверждено, что американская сторона под различным предлогами нарушала различные части меморандума.

Напомним, что 18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.