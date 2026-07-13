https://news.day.az/officialchronicle/1847604.html Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы - ВИДЕО Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. "Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги.
Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы - ВИДЕО
Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги. Не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого", - подчеркнул глава государства.
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