Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы

Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

"Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги. Не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого", - подчеркнул глава государства.