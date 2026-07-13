https://news.day.az/officialchronicle/1847625.html Президент Ильхам Алиев: Развивается многостороннее сотрудничество со странами, расположенными вдоль Среднего коридора - ВИДЕО Количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Мы почти вдвое увеличиваем пропускную способность нашего морского порта, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая и также из стран Центральной Азии.
Президент Ильхам Алиев: Развивается многостороннее сотрудничество со странами, расположенными вдоль Среднего коридора - ВИДЕО
Количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Мы почти вдвое увеличиваем пропускную способность нашего морского порта, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая и также из стран Центральной Азии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
"Поэтому здесь уже существует очень хорошая история взаимоотношений и многостороннее сотрудничество со многими странами, расположенными вдоль этого коридора", - отметил глава государства.
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