Швейцарский легионер тепло отозвался об Азербайджане

Швейцарский футболист Карим Росси объяснил, почему решил продолжить карьеру в "Габале", несмотря на наличие других предложений.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Проект "Габалы", рассчитанный на два года, выглядел наиболее убедительным, и я сразу почувствовал доверие со стороны клуба. Поэтому принять это решение было очень легко. Мы с семьей наслаждаемся Азербайджаном, его людьми, культурой и кухней. Надеюсь, что проведу здесь много времени. Я очень счастлив, что нахожусь в Азербайджане. "Габала" - исторический клуб с великолепным стадионом, отличной инфраструктурой и прекрасным городом", - цитирует Росси АЗЕРТАДЖ.

Росси также выразил надежду превзойти свои показатели прошлого сезона, который провел в "Шамахы".

"С точки зрения статистики это был лучший сезон в моей карьере. Теперь надеюсь добиться еще более высоких результатов. Я здесь, чтобы каждый день учиться и совершенствоваться. Сделаю все возможное, чтобы показать в "Габале" такой же или даже более высокий уровень игры", - отметил форвард.

Говоря о целях команды, швейцарец подчеркнул, что "Габала" заслуживает более высоких мест в турнирной таблице.

"Наша главная цель - выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Я здесь, чтобы помочь клубу добиться этого. Премьер-лига Азербайджана - очень сложный чемпионат, и, думаю, в новом сезоне конкуренция станет еще выше. Надеюсь, именно мы станем главным открытием сезона", - добавил Росси.